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Milyonlarca kişi bekliyordu! Zam oranları belli oldu!

TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılırken, memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:09
Milyonlarca kişi bekliyordu! Zam oranları belli oldu!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak-haziran döneminde yüzde oranında arttı. Milyonların beklediği temmuz ayı maaş zamları açıklandı.

Buna bağlı olarak SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:09
  1. emekli zam oranı
  2. Memur emekli zam

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