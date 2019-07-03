Milyonlarca kişi bekliyordu! Zam oranları belli oldu! TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılırken, memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak-haziran döneminde yüzde oranında arttı. Milyonların beklediği temmuz ayı maaş zamları açıklandı. Buna bağlı olarak SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.

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