Milyonlarca izleyici şaşkın! Dizi yayından kalkıyor mu?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hayranları dizinin 37. bölümünü merakla bekliyor. Haliyle yayın tarihi geciken dizi için akla kötü senaryolar ve soru işaretleri geliyor. Bunlardan en önemli iki soru ön plana geçiyor. Dizi yayından kaldırıldı mı? Kaldırılmadıysa ne zaman devam edecek?

İşte soruların cevapları:

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yayından kaldırıldı mı?

Hayır! Yayından kaldırılmadı. Dizi devam edecek. Yeni bölümü 28 Kasım Pazartesi günü yayınlanmadı. Çünkü dizinin yayınlanması gereken saatte Dünya Kupası karşılaşması Brezilya-İsviçre maçı oynandı. O yüzden bir haftalık bir gecikme söz konusu.

Dizinin yeni bölümü ne zaman?

Dünya kupası maçları bittiğinde yani 12 Aralıkta kaldığı yerden devam edecek.

Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm Fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Vali Mesasiri’nin Çağrı Bey’e kılıç sapladığı görülüyor. Dizi hayranları herhangi bir aksilik olmazsa 12 Aralık’ta Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölümü izleyebilecekler.