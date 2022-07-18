Milyonlarca gencin beklediği gün geldi! Açıklamayı Erdoğan yapacak

5 milyon gencin gözü bugünkü kabine toplantısında. "Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KYK borçları için hazırlanan planı açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı da, KYK kredi borçları ile ilgili çalışmasını tamamladı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşması ile yeni KYK borcu düzenlemesini açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili kapsamlı çalışmasını tamamladı, gençlerin mağduriyet yaşamaması için yapıcı bir çözüm hazırlandı. KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı. 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı.

KYK kredi borcunda faiz silinmesi veya ödemeleri kolaylaştıracak yeni bir yapılandırma beklentisi için gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Başkan Erdoğan'ın bu toplantıda KYK kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.

5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5.5 milyar lira olarak hesaplanıyor. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki gün katıldığı canlı yayında, "KYK ile ilgili Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Biz fırsat eşitliği kapsamında hareket ediyoruz. Her ilde bir veya birden fazla üniversite var. Harçları kaldırdık. Genç odaklı siyasetin gereği neyse bugüne kadar gerçekleştirdik. Türkiye kurumsal olarak burs ları gündeme getiren İBB Başkanı'yken Türkiye'nin gündemine getiren Cumhurbaşkanımızdı. Öğrencilerimizin beklentisi neyse hep çıtayı daha yukarısına koyduk."

"Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir. 351 sayılı yurt hizmetleri kanunundaki fiyat enfeksli gelişen bir uygulamadır. Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak" açıklamalarında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eğitimin, sağlığın ve huzurlu bir toplumun ülke kalkınmasındaki kritik rolünün farkında olduklarını belirterek, "Beşeri ve fiziki kapasitenin artırılmasına önem veriyor, bu yöndeki iyileştirmelere aralıksız devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 2002'de eğitimin toplam bütçe içindeki payının yüzde 9.4 iken bugün bu oranı yüzde 13.5'e çıkarttıklarını bildirdi. KYK vasıtasıyla 2002'de lisans öğrencilerine 45 lira, yüksek lisansa 90 lira, doktora öğrencilerine 135 liralık aylık kredi verildiğini anımsatan Nebati, "2022'de lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira ve doktora öğrencilerine 2 bin 550 lira burs veriyoruz. Yurt yatak kapasitesi de 4 kattan fazla bir artışla 182 binlerden, 747 bine çıkardık" bilgisini verdi.

Sağlık harcamalarının 2002'de toplam bütçe içindeki payını yüzde 2.5 iken, bugün bu oranın yüzde 6.4'e çıkartıldığını bildiren Nebati, şunları kaydetti: "2002'de sosyal amaçlı harcamalara bütçeden ayrılan kaynak toplam 1.6 milyar lira iken, 2022'de bu kaynağı 100.8 milyar liraya yükselttik. Ayrıca ek bütçe kanunumuz ile sosyal harcamalara 44.8 milyar lira ek kaynak aktardık. Böylelikle sosyal amaçlı harcamalara bu yıl aktaracağımız kaynak tutarı toplamda 145.6 milyar liraya ulaşıyor. 2002 yılında sosyal amaçlı harcamaların toplam bütçe içindeki payı yüzde 1.3 iken bugün bu oranı yüzde 5.1'e çıkarttık."

Kaynak: Sabah