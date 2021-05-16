Milyonlarca Filistinli vatanlarına dönmenin hayalini kuruyor

Onlarca yıldır sürgün hayatı yaşayan milyonlarca Filistinli için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan “Nekbe” tam 73 yıldır dinmeyen bir acıyı ifade ediyor. Filistinliler bugüne “Büyük Felaket” anlamına gelen Nekbe ismini veriyor. Şeyh Cerrah sakinleri, Ürdün aracılığıyla 1956’da iskan edildikleri evlerinden tehcir edilerek ikinci kez mülteci durumuna düşmek istemiyor.



Siyonist İsrail’in 14 Mayıs 1948’de tarihi Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kalan, hâlâ da işgal ve abluka altında bulunan, mülteci konumunda yaşayan milyonlarca Filistinli, Nekbe’nin 73. yılında vatanlarına dönmenin hayalini kuruyor.



1 milyona yakın Filistinli sürüldü



İsrailliler için “bir devletin kuruluş” günü olan 14 Mayıs, Filistinliler için ise nüfuslarının yüzde 67’sine tekabül eden 957 bin kişinin vatanlarından zorla çıkarılması ve kültürel, sosyal dokunun yok edilmesiyle başlayan ve günümüze kadar devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı anlamına geliyor. İsrail güçleri Nekbe’de Filistinlilere ait 675 köy ve kasabayı yok etti ve binlerce Filistinliyi öldürdü. Birçok tarihi Filistin şehri de Yahudileştirildi. Bu süreçte Negev bölgesinde yaşayan Bedevi kabileler yerlerinden edildi. Ayrıca yerleşim bölgelerinin isimleri değiştirilerek kültürel kimlik de hedef alındı.



İsrail’den Nekbe gösterilerine gerçek mermi ile müdahale



Öte yandan; Filistinliler, Nekbe’nin 73’üncü yılında Gazze Şeridi’ne destek amacıyla Ramallah’ın kuzeyindeki Beit-İl İsrail askeri kontrol noktası ile Nablus’a bağlı Kusra’da gösteri düzenledi. İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için plastik ve gerçek merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı. Filistinli gençler ise yolda araç lastikleri yakarak, İsrail askerlerine taşlarla karşılık verdi. Saldırılarda gerçek mermiyle olmak üzere 13 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.