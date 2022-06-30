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Ekonomi Milyonlarca emekli bekliyordu! İkramiye tarihi belli oldu
Ekonomi

Milyonlarca emekli bekliyordu! İkramiye tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 2-7 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 10:08:00 -
Milyonlarca emekli bekliyordu! İkramiye tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

Kim ne zaman alacak?

SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.
SSK kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022

22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022.

BAĞKUR kapsamında aylık alanlara 7 Temmuz 2022

Emekliler kendi maaşlarını çekiyorlarsa 1100 lira, dul, yetim maaşı çekiliyorsa da paylarına düşen kısmı kadarını hak edecekler.

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Yorumlar

2000 sonrasi emeklilerin magduriyeti devam ediyor, intibak yalan oldu.... yazik

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