Milyonlar merak ediyor! Emekli zammında tarih belli oldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına zam düzenlemesiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Abdullah Güler, “Henüz çalışma tamamlanmadı, etki analizini ilişkin raporlar çıkmadı bu yüzden toplanamadık. Hafta başı netleşebilir, açıklarız” ifadelerini kullandı.

MASADAKİ RAKAMLAR

En düşük maaş yapılan düzenlemeyle geçtiğimiz Ocak ayında 10 bin lira olarak belirlenmişti. Kök maaşı ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın altında bulunan 3.8 milyon emekliden 2 milyonunun ödemesi Temmuz zammıyla 10 bin liranın üzerine çıktı.

1.8 milyon emeklinin ise yüzde 24.73 artışa karşın kök aylığı ve ek ödemesinin toplamının 10 bin liranın altında kaldığı, mevcut düzenleme gereği bu kişilerin 10 bin lira almaya devam edeceği belirlendi. Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda 11 bin 500, 12 bin lira ve 12 bin 500 lira olmak üzere 3 formülün gündeme geldiği öğrenildi.

En düşük emekli maaş ödemesinin 10 bin liradan 12 bin liraya yükseltilmesi durumunda bundan yine 3 milyon 800 bin emeklinin yararlanacağı hesaplanıyor.

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En düşük maaşın 12 bin 500 liraya yükseltilmesi halinde ise 4.5 milyona yakın emekli bu iyileştirmeden yararlanacak.

Hazırlanan çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın kararını vermesinin ardından düzenleme bir önerge ile TBMM'ye taşınacak.

Emeklilerin aylık ödemeleri 17 Temmuz'da başlıyor. SSK emeklileri 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz'da aylıklarını alacak. Kök aylıklar ve ek ödemeler yüzde 24.73 artışa göre hesaplanarak emeklilere ödeme yapılacak.