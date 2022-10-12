Milyonlar havalara uçacak! Düğün-bayram ettirecek ÖTV gelişmesi

Bazı araba modellerinde ÖTV'nin yüzde 50 seviyelerine kadar düşürülebileceği öne sürüldü.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, otomobilde ÖTV hazırlığı var. Haberde belirtilen detaylara göre, kur kaynaklı fiyat artışları nedeniyle şu anda sadece 2 otomobil ma ÖTV yüzde 70'lik dilimde bulunuyor, diğerleri ise yüzde 80'lik ÖTV oranına ulaştı.

Ak'ın edindiği bilgilere göre, ÖTV'ye baz teşkil eden matrah artırılarak başta yerli üretim otomobiller olmak üzere 8-9 modelin daha düşük vergi oranlarından faydalanması sağlanacağı belirtildi. Yeni matrahların belli olmadığı, bazı modellerin ÖTV'sinin yüzde 50'ye kadar inebileceği ancak birçok araçta oranın yüzde 60-70 seviyesini düşürülebileceği ileri sürüldü.

Haberde, ÖTV oranı düşecek olan muhtemel modeller olarak şunlar gösterildi: Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Toyota Corolla sedan, Renault Clio, Renault Taliant, Dacia Sandero, Dacia Sandero Stepway, Dacia Duster, Citroen C-Elysee, Peugeot 208, Citroen C3, Opel Astra, VW Polo, Kia Picanto, Kia Rio.