Milyoner yarışmacısından kötü haber geldi! Daha 21 yaşındaydı...

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde, 1.5 ay önce Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” programında yarışan Simay Atlı’nın da yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Psikoloji okuyan 21 yaşındaki Atlı, Kahramanmaraş’taki Penta Park Konutları’nda oturuyordu. Birçok kişiye mezar olan sitede Atlı ile annesinin de vefat ettiği, arama kurtarma çalışmalarında anne-kızın cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi.

Simay Atlı’ya yarışmada 5 bin lira değerindeki 4’üncü soruda “Hangisi, Shakespeare’in ‘Julius Caesar’ adlı eserinde geçen bir cümledir?” sorusu yöneltilmişti. Hürriyet'e göre; yanlış cevap veren Atlı ile sunucu Kenan İmirzalıoğlu arasında eğlenceli bir diyalog geçmiş, genç kız sempatik tavırlarıyla gönülleri kazanmıştı.