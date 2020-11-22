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Medya Milyoner yarışmacısı sosyal medyaya damga vurdu! Yaptığı şey...
Medya

Milyoner yarışmacısı sosyal medyaya damga vurdu! Yaptığı şey...

Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmada Yağmur Akar adlı yarışmacının sorulan soruya 2 joker hakkını kullanması sosyal medyada olay oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:38:00 -
Milyoner yarışmacısı sosyal medyaya damga vurdu! Yaptığı şey...

Dün akşam ATV'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmadaki bir yarışmacı, sosyal medyada gündem oldu.

Yağmur Akar adlı yarışmacı sorulan soruya 2 joker hakkını kullanması sosyal medyayı salladı.

Yarışmacı, “‘Bana ikiye tam bölünemeyen bir sayı söyle’ diyen arkadaşınıza hangisini söylerseniz, istediği şeyi yapmış olursunuz” sorusu soruldu.

Yarışmacı önce telefonla joker hakkını daha sonra ise seyirciye sorma joker hakkını kullandı.

Önce telefonla ablasını arayan Yağmur adlı yarışmacı, zamanı dolduğu için ablasından beklediği yanıtı alamadı. Daha sonra seyirci joker hakkını kullanan Yağmur, seyircilerin, “Doksan yedi” yanıtından sonra soruyu doğru yanıtlayabildi.

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, “Gerçekten mi? Saçlarımı yoluyorum şu an sen bu yaşa nasıl geldin? ", "Bu yaşa kadar nasıl geldiğine hayret ediyorum” yorumları yaptı.

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Yorumlar

Atakan turk

buyuk konusmayin herkezin basina gelir :) insan oglu bazen beyni duruyor telefon dolandiricilarina dolandirilanlarla dalga gecen sonrada kendileri dolandirilan bir cok universite mezunu ve profosor haberlerini her gun goruyoruz :)
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