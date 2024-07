Milyon dolarlık rekor fiyata satıldı: Otobüs durağında 16. yüzyıldan kalma eski tablo bulundu!

Venedikli sanatçı Titian'ın 'Rest on the Flight into Egypt' adlı eseri 1995 yılında sahibinin evinden çalındı ​​ve yedi yıl sonra bir sanat dedektifi tarafından kurtarıldı.

OTOBÜS DURAĞINDA PLASTİK BİR POŞETTE BULUNDU

Bir zamanlar Napolyon'un birlikleri tarafından yağmalanan ve yüzyıllar boyunca kraliyet koleksiyonlarının bir parçası olan erken dönem Titian başyapıtı, 1995 yılında bir İngiliz markinin evinden çalındığında ortalığı karıştırdı.

Yedi yıl sonra ise, Londra'nın güneybatısındaki bir otobüs durağında beyaz ve mavi renkli mütevazı bir plastik poşet içinde bir sanat dedektifi tarafından bulundu.

Yağlıboya tablo, bu hafta İngiliz müzayede evi Christie's'de 22 milyon dolardan fazla fiyata satıldı. Bu, 16. yüzyıl Venedik'inin en büyük ressamı olarak tanımlanan Rönesans sanatçısı için bir rekor olarak kaydediliyor. Nisan ayındaki satıştan önce müzayede evi, eseri 'Titian'ın bir nesilden fazla süredir müzayede pazarına gelen en önemli eseri' olarak ilan etti.

HİKAYESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Müzayede evi, tuvalin 1510 civarında boyandığına inanıldığını söyledi.

Titian, rengin ağırlıklı olarak duyusal ifade amacıyla ve kompozisyonun bir unsuru olarak kullanıldığı 'colorito' tekniğini kullanmasıyla tanınıyor. Metropolitan Sanat Müzesi, onun dini resimleri, çarpıcı portreleri ve mitolojik konuların şairane yorumlarıyla uluslararası üne kavuştuğunu söylüyor.

Londra Ulusal Galerisi'ne göre, Titian, 'Tiziano Vecellio' adıyla Dolomite Dağları'ndaki küçük bir kasabada doğdu ve 10 yaşında Venedik'e geldi. Titian, Venedik'in Büyük Kanalı'nda bulunan Fondaco dei Tedeschi'nin cephesindeki çalışmasıyla başarı elde etti, ayrıca Kutsal Roma İmparatoru V. Charles'ın sarayında baş ressam oldu. Ressam, 1576'da vebadan hayatını kaybetti.

'The Rest on the Flight into Egypt' sadece rekor fiyatıyla değil, hikayesiyle de dikkat çekiyor. Tabloyu kimin yaptırdığı bilinmemekle birlikte, Christie's'e göre, tablo ilk kez 17. yüzyılın başlarında Venedikli bir baharat tüccarının koleksiyonunun parçası olarak belgelendi.

Müzayede evi, tablonun sonraki yüzyıllarda aralarında bir İngiliz dükü ve Avusturya Arşidükü Leopold Wilhelm'in de bulunduğu birden fazla sahibi olduğunu ve Napolyon'un birlikleri tarafından Viyana'da yağmalandığını ancak Napolyon'un düşüşünden sonra şehre geri döndüğünü söylüyor. Nihayetinde 1878'de Bath'ın 4. Markisi John Alexander Thynne tarafından satın alındı.

Ancak tablonun dramatik hikayesi devam etti. Christie's, müzayede öncesinde Nisan ayında yaptığı açıklamada, 1995 yılında Thynne'in İngiltere'nin güneybatısındaki Wiltshire'daki evinden çalındığını ve 2002 yılında 127 bin dolarlık ödülün açıklanmasının ardından mucizevi şekilde kurtarıldığını aktardı. Önde gelen sanat dedektiflerinden Charles Hill, onu Londra'daki bir otobüs durağında çerçevesiz halde bir poşetin içinde buldu.

Müzayede evinden Rock, satıştan sonra yaptığı açıklamada, "Bu resim yarım bin yıldan fazla süredir görenlerin hayal gücünü yakaladı ve hiç şüphe yok ki öyle olmaya devam edecek" dedi.