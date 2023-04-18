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Otomotiv Milyarder Elon Musk yine harekete geçti! Binlerce aracını geri çağırıyor: Olay çıkışı! Herkes şaşkın
Otomotiv

Milyarder Elon Musk yine harekete geçti! Binlerce aracını geri çağırıyor: Olay çıkışı! Herkes şaşkın

Yeniakit Publisher
2023-04-18 20:06:00 - 2023-04-18 20:14:42
Milyarder Elon Musk yine harekete geçti! Binlerce aracını geri çağırıyor: Olay çıkışı! Herkes şaşkın

Teknoloji milyarderi Elon Musk, ChatGPT ve Google’ı eleştirdi, ‘gerçeği bulmak için’ ‘TruthGPT’ adlı bir yapay zeka platformu kuracağını söyledi. Öte yandan Milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından tasarlanan Starship'in dünya dışı ilk yolculuğu için geri sayım devam ediyor. İlginç bir çıkışla yine gündemi şaşkına çevirdi! Yine sinsi bir plana hazırlanıyor. Şirket olayın ardından 362 binden fazla aracı Tam Otonom Sürüş özelliğini güncellemek için geri çağırdı.

Tesla, binlerce aracını geri çağırıyor

Tesla yönetimi, ABD'nin California eyaletinde şubat ayında otonom sürüş destek sistemi nedeniyle gerçekleşen ve sürücünün olay yerinde öldüğü kazayı doğruladı. Şirket olayın ardından 362 binden fazla aracı geri çağırdı.

BD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği idaresi (NHTSA), elektrikli araç şirketi Tesla'nın Model S aracının karıştığı kaza ile soruşturma yürütürken Tesla yönetiminden kazayı doğrulayan açıklama geldi. California’nın Contra Costa bölgesinde itfaiye aracı ile 2014 model Tesla’nın karıştığı kazanın 17'inci ölümcül kaza olduğu belirtildi.

KAZADA BİR KİŞİ ÖLÜRKEN 4 KİŞİ DE YARALANDI

Kazada bir kişi ölürken 4 kişi de yaralandı. İtfaiye teşkilatı, Tesla’nın bir itfaiye aracına çaptığını ve Tesla’nın sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini açıklamıştı. NHTSA, 2016’dan beri Tesla’ya 36’dan fazla soruşturma açarken, meydana gelen bu kazaların 20’sinde otonom sürüş sistemi kullanıldığı şüphesi var.

Tesla olayın ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 362 binden fazla aracı Tam Otonom Sürüş özelliğini güncellemek için geri çağırdı. Washington'da yetkililer sürücüsüz araçlar ve teknolojiler için kuralları sıkılaştırılmasını tartışıyor.
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