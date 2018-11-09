Milwaukee Bucks Golden State Warriors'ı farklı yendi! 134-111

NBA'e 4 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Golden State Warriors'ı 134-111 mağlup ederek sezonun 9. galibiyetine ulaştı.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Eric Bledsoe 26 sayı ve 6 asist, Malcolm Brogdon 20, Khris Middleton 17 sayı kaydetti. 23 dakika sahada kalan İlyasova ise 5 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

Bu sezon ikinci kez kaybeden Warriors'ta all-star Stephen Curry 10 sayıyla oynarken üçüncü periyotta yaşadığı sakatlığın ardından oyunu terk etti. Klay Thompson 24 sayı, Kevin Durant ise 17 sayı ve 9 asistle mücadeleyi tamamladı.

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NBA'e 7 maçla devam edilecek.