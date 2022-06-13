Milliyetçi Meral, bak ortağın çok kızdı! HDP'li Beştaş: Meral Hanım karar versin

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İstanbul Kadıköy'deki PKK yandaşlarına öncülük edip siper olan HDP'liler, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isterken emniyet güçlerinin müdahalesi ile karşılaştı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yaşananlardan sonra aynı küstahlığı TBMM kürsüsüne taşıdı.

Polis tarafından HDP milletvekillerine İstanbul Kadıköy’de şiddet uygulandığını öne sürerek haddini aşan Beştaş, İYİ Parti Genel Başkanı milliyetçi Meral Akşener’e şöyle meydan okudu: Meral Hanım karar versin, muhalefet mi İçişleri Bakanı mı? Güçlü bir muhalefet yapmak istiyorsa, Kürt düşmanlığını körükleyen politikalardan uzak dursun.

Ne olmuştu?

6+1'li ittifakın gizli üyesi HDP'nin milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Feleknas Uca İstanbul Kadıköy'de yürüyüş düzenleyen PKK yandaşı gruba siper olup, bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi. HDP'li vekiller, kendilerine geçit vermeyen emniyet mensuplarını, "Yargılanacaksınız" diyerek tehdit etti.