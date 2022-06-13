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Siyaset Milliyetçi Meral, bak ortağın çok kızdı! HDP'li Beştaş: Meral Hanım karar versin
Siyaset

Milliyetçi Meral, bak ortağın çok kızdı! HDP'li Beştaş: Meral Hanım karar versin

İstanbul Kadıköy'deki PKK yandaşı gruba öncülük eden HDP'li Ayşe Acar Başaran ve Feleknas Uca'ya emniyet güçleri geçit vermedi. Yaşananları TBMM kürsüsünde değerlendiren HDP'li Meral Danış Beştaş ise hırsını ittifak ortakları Meral Akşener'den aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 21:15:00 - 2022-06-13 21:26:46

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Kadıköy'deki PKK yandaşlarına öncülük edip siper olan HDP'liler, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isterken emniyet güçlerinin müdahalesi ile karşılaştı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yaşananlardan sonra aynı küstahlığı TBMM kürsüsüne taşıdı.

Polis tarafından HDP milletvekillerine İstanbul Kadıköy’de şiddet uygulandığını öne sürerek haddini aşan Beştaş, İYİ Parti Genel Başkanı milliyetçi Meral Akşener’e şöyle meydan okudu: Meral Hanım karar versin, muhalefet mi İçişleri Bakanı mı? Güçlü bir muhalefet yapmak istiyorsa, Kürt düşmanlığını körükleyen politikalardan uzak dursun.

Ne olmuştu?

6+1'li ittifakın gizli üyesi HDP'nin milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Feleknas Uca İstanbul Kadıköy'de yürüyüş düzenleyen PKK yandaşı gruba siper olup, bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi. HDP'li vekiller, kendilerine geçit vermeyen emniyet mensuplarını, "Yargılanacaksınız" diyerek tehdit etti.

HDP'li vekiller Öcalan'a 'özgürlük' isteyip polisi tehdit etti
HDP'li vekiller Öcalan'a 'özgürlük' isteyip polisi tehdit etti

Siyaset

HDP'li vekiller Öcalan'a 'özgürlük' isteyip polisi tehdit etti

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