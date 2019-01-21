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Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Antalya Korkuteli ve Kemer İlçe Belediye Başkanları kim oldu?

31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça genel partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin Antalya belediye başkan adayları merak ediliyordu. MHP Antalya Korkuteli ve Kemer ilçeleri belediye başkan adayları kim oldu? MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Antalya Korkuteli ve Kemer ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 19:39
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Antalya Korkuteli ve Kemer İlçe Belediye Başkanları kim oldu?

31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça genel partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin Antalya belediye başkan adayları merak ediliyordu. MHP Antalya Korkuteli ve Kemer ilçeleri belediye başkan adayları kim oldu? MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Antalya Korkuteli ve Kemer ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Antalya’nın, Korkuteli ve Kemer İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı basın açıklamasında 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayı daha açıkladı. Açıklamada, Antalya'nın Korkuteli İlçe Belediye Başkan adayı Ömer Niyazi İşlek, Kemer İlçe Belediye Başkan adayı Yusuf Üras olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 19:39
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