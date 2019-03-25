Milliler, Ozan Kabak’ın doğum gününü kutladı Bugün 19 yaşına basan milli futbolcu Ozan Kabak’ın doğum günü, Moldova maçı için Eskişehir’de bulunan A Milli Takım’ın kamp yaptığı otelde kutlandı.

Bugün 19 yaşına basan milli futbolcu Ozan Kabak’ın doğum günü, Moldova maçı için Eskişehir’de bulunan A Milli Takım’ın kamp yaptığı otelde kutlandı.

Kendisi için hazırlanan pastayı Teknik Direktör Şenol Güneş ile birlikte kesen Ozan, ilk dilimi de Güneş’in elinden yedi. Ozan, daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

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