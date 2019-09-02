Milliler ilk idmanını yaptı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 7 Eylül’de Andorra, 10 Eylül’de de Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını yaptı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanan A Milli Futbol Takımı, Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıklarına başladı. 7 Eylül’de Beşiktaş Park’ta Andorra ile, 10 Eylül’de ise deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalıştı. Güneş, antrenman öncesinde futbolcularla sahada kısa bir toplantı yaparken, toplantının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.Düz koşunun ardından ısınma hareketleri yapan futbolculardan, dün maçları olan Emre Belözoğlu, Abdülkadir Parmak, Zeki Çelik, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Cengiz Ünder ve Efecan Karaca takımdan ayrı rejenerasyon antrenmanı yaptı. Sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Dorukhan Toköz, ve Ozan Tufan ise antrenmanda yer almadı.

Cenk Tosun sinek ilacı istedi!

Pas çalışması ve 5’e 2 top kapma yapan futbolcular, ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. İdmanı A Milli Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da takip etti. Öte yandan antrenman sırasında sineklerden bunalan golcü futbolcu Cenk Tosun, idmanın bir bölümünde saha kenarına gelerek sinek ilacı istedi. Tosun, sinek ilacını vücuduna sıktıktan sonra idmana devam devam etti. Rejenerasyon çalışmasını tamamlayan Yusuf Yazıcı da, antrenmanını tamamladıktan sonra Teknik Direktör Şenol Güneş’le bir müddet sohbet ettikten sonra sahadan ayrıldı. Ay-Yıldızlılar, Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.