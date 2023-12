Milli torpido ‘AKYA’ hedefi 12’den vurdu

Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından milli torpido ‘AKYA’nın hedefi tam isabetle vurarak imha ettiği anları paylaştı.

‘Mavi vatan’ vurgusu yapılan paylaşımda, “Mavi vatanın keskin kılıcı milli torpidomuz AKYA, TCG Preveze denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti.Bu gurur tablosunda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Roketsan'ın tanıtım görselinde, Yeni Nesil Ağır Sınıf Torpido'nun hedefi vurma süreci, an be an, böyle anlatıldı.



AKYA hedefi böyle vurdu..