Milli Takımda şok! Kadrodan çıkartıldı
Beşiktaş'ın Bursaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Gökhan Gönül'ün, A Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maçları aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.03 Eylül 2018 Pazartesi 22:22
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ve İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Gökhan Gönül, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Gönül, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maçları aday kadrosundan çıkarıldı." denildi.
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