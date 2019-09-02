Milli Takım'da sakatlık şoku!

Milli Takım'ın Andorra ve Moldova maçları aday kadrosunda bulunan Oğuzhan Özyakup, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçta sakatlanan Oğuzhan Özyakup için Siyah-beyazlı kulüpten yapılan sakatlık açıklaması şu şekilde:

Futbolcumuz Oğuzhan Özyakup, Ç. Rizespor ile oynanan maçın ilk yarısının son dakikasında, sol arka üst adale grubunda ağrı hissetmiş ve oyuna devam edememiştir.

Dün yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda, oyuncumuzun sol arka üst adale grubunda (Hemstring) 1. derece zorlanma olduğu tespit edilmiş, milli takım sağlık heyeti ile durum değerlendirmesi yapılarak oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmasına ve sürdürülmesine karar verilmiştir.