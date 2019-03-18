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Milli Takım'da Mehmet Topal depremi

Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Topal, sakatlığı nedeniyle A Milli Takımın aday kadrosundan çıkarıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 19:29
Milli Takım'da Mehmet Topal depremi

Mehmet Topal, sakatlığı nedeniyle milli takımın Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sol uyluk arka adalesinden sakatlanan Mehmet Topal, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları aday kadrosundan çıkarıldı."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 19:29
  1. Fenerbahçe
  2. Avrupa
  3. Arnavutluk
  4. Sivas
  5. Moldova
  6. Sivasspor
  7. Mehmet Topal

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