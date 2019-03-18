Milli Takım'da Mehmet Topal depremi Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Topal, sakatlığı nedeniyle A Milli Takımın aday kadrosundan çıkarıldı.

Mehmet Topal, sakatlığı nedeniyle milli takımın Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sol uyluk arka adalesinden sakatlanan Mehmet Topal, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları aday kadrosundan çıkarıldı."

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