Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten Fatih Terim ve yabancı sınırı açıklaması!

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcu Zeki Çelik, maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş, Fatih Terim'e verilen ceza ile ilgili sorulan soru üzerine konuşurken, milli takımda böyle konuların konuşulmasına pek sıcak bakmadığını ifade etti.

İşte Şenol Güneş'in sözleri...

"STAT KIRMIZI BEYAZ OLSUN"

"Hedefimiz 2020, gücümüz de inancımız da var. El ele vermemiz gerekiyor. Sevgi ve cesaretin karşısında hiçbir şey duramaz. Bunlar da bizde var. Taraftarın desteği bizi olumlu düşünmeye itiyor. Umutlarımızı arttırdık. Önümüzdeki her maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarımız kırmızı beyaz formasıyla gelsin, şenlik havasında olacak. Biletler de bitti. Taraftarımızın sevgisi bize yansıyor. Cengiz Ünder maalesef bizimle olamayacak. Okay yok, herkesin sevdiği daha da sevebileceği takımımızın iyi oyunla bu sevgiyi arttıracağını düşünüyorum. Stat kırmızı beyaz olsun istiyorum. Kulüplerimiz bizim için önemli, hepsine eşit mesafedeyiz, bazen kısır çekişmeler görüyorum. Kulüplerimizi yok saymayız. Biraz daha şiddetten uzak bir ambiyans istiyorum. Andorra'nın bize karşı motivasyonu üst seviyede olacak. Andorra koşan, dinamik bir takım ama hücuma çıkışlarda sıkıntı yaşıyorlar. Yetenek olarak üst seviyedeyiz ama sahada göreceğiz. Bizim için 3 puan ve güzel oyun her şeyin başı"

FATİH TERİM VE YABANCI SINIRI AÇIKLAMASI

"Konuşmak istemiyoruz ama soruyla açıyorsunuz. Yabancı oyuncu, cezalar konuşuluyor. Her şey yerinde ve zamanında olmalı. Bataklığı kurutmamız lazım. Fatih Terim bizim değerimiz, ceza almasını istemem. Ben Galatasaray neden 11 yabancı oynattı demedim. Ülke yararına nasıl olacağını konuşuyoruz. Biz az para harcayalım, doğruları yapalım diyoruz. Kasım'a kadar susalım. Hep yabancı sınırı deniyor, maça bakalım. Fatih Terim bu ülkenin bir değeri. Ceza almasını istemem, onun hata yapmasını da istemem. Yapılan uygulama da en çok Galatasaray'a yaradı. Konuşma hakkı oldu. Koca ülkenin gündemine bak. Yapılan da doğru değil"

"KALEDE UĞURCAN OLMAYACAK"

Bir bataklık yaratıp sivrisinek gibi oraya dalmayalım. Takım şu anda seviliyor. Geçen bir etkinliğe gittik. Oyuncularımızın coşkusu var. Fransa maçına da aynı duyguyla çıktık, yine aynı duyguyla çıkacağız. Ozan Tufan beklediğimizden iyi ama başlama ihtimali az. Dorukhan bugün idmana çıkacak. Orada Emre oynayabilir, daha teknik oyuncular oynayacak. Cengiz'e çok üzüldüm. Antrenmanda oldu. Uğurcan yükselen bir değer. Andorra maçında kaleye Mert ile başlamak istiyorum. Bu Uğurcan'ın eksik olduğunu düşündüğüm için değil. Gün gelecek o da oynayacak. Kaleye koysam hiçbir güvensizliğim olmaz. Burada oynattığımız bazı oyuncuları Moldova'da oynatmayabiliriz. Uğurcan'ın nasıl oynadığını biliyoruz. İnşallah daha iyi olacak.

ZEKİ ÇELİK: "FRANSA'YA GİTMEK SEBEBİM..."

Rakibin kağıt üzerinde zayıf gözüktüğünü söyleyen Mehmet Zeki Çelik, "Kağıt üstünde zayıf gözüküyorlar ama maçı kazanmamız gerekiyor. İnşallah galip gelip taraftarımızı mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giymesiyle ilgili yorum yapan Zeki Çelik, "Ben kendime hedef koydum. Orada oynayacağıma inandım. Ondan dolayı böyle bir tercih yaptım. Gençlerin hedefleri doğrultusunda ilerlemeleri lazım" dedi.

Zeki Çelik son olarak milli takımdaki savunma hattını değerlendirirken, "Birbirimizi iyi tanıyoruz. Çağlar, Merih, Umut olsun. Hepsiyle daha önce oynadık. Bizim için farklı liglerde oynamanın eksi bir yanı yok" diyerek sözlerini noktaladı.