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Milli takım kampa girdi

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için İstanbul'da kampa girdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:18
Milli takım kampa girdi

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için İstanbul'da kampa girdi.

Sarıyer Mersinli Ahmet Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Salih Bora yönetiminde toplanan milli sporcular, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Dünya şampiyonları Rıza Kayaalp ile Metehan Başar'ın da aralarında bulunduğu 42 güreşçi, hazırlıklarını 7 Nisan'a kadar burada sürdürecek.

Avrupa Güreş Şampiyonası, 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek.

 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:18
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Avrupa Şampiyonası
  4. Grekoromen Güreş Milli Takımı

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