0553 313 94 23

Milli takım için Kayseri’den 4’ü aynı takımdan 5 futbolcu çağrıldı

U17 Kız Milli Takımının 19-25 Eylül 2019 tarihleri arasında Moldova’da oynayacağı Avrupa Şampiyonası eleme turu maçları aday kadrosu açıklandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:51
Milli takım için Kayseri’den 4’ü aynı takımdan 5 futbolcu çağrıldı

U17 Kız Milli Takımının 19-25 Eylül 2019 tarihleri arasında Moldova’da oynayacağı Avrupa Şampiyonası eleme turu maçları aday kadrosu açıklandı. Kadroya Kayseri’den 4’ü aynı takımdan olmak üzere 5 futbolcu davet edildi.


Moldova’da 19-25 Eylül 2019 tarihleri arasında Avrupa Şampiyonası eleme turu maçlarını oynayacak olan U17 Kız Milli Takımı aday kadrosunda Kayserili oyuncuların ağırlığı dikkat çekti. Kayseri Gençlerbirliği’nden 4 oyuncu aday kadroya çağrılırken, Kılıçaslan Yıldızspor’dan da bir oyuncu milli takım aday kadrosunda kendine yer buldu.Aday kadroya davet edilen oyuncular 9 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 13:00’te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.


Gençlerbirliği’nden 4 oyuncu


Milli takımın Avrupa Şampiyonası eleme turu maçları aday kadrosuna tam 5 oyuncu gönderen Kayseri Gençlerbirliği dikkatleri üzerine çekti. Aday kadroya Gençlerbirliği forması giyen Narin Yakut, İrem Barut, Mine Okaytu ve Rabia Beylül Koç çağrıldı. Kayseri Gençlerbirliği, 2018 de Genç kızlarda Türkiye şampiyonu, 2019’da Türkiye ikincisi olurken,3. Ligde yine Türkiye ikincisi olmuştu.


Kılıçaslan Yıldız’dan tek oyuncu


Kadın futbol liglerinde Kayseri’yi temsil eden takımlardan KılıçaslanYıldızspor’dan ise milli takım aday kadrosuna 1 oyuncu çağrıldı.Son dönemdeki performansı ile dikkat çeken Fatma Nur Şenses, aday milli takım kampına çağrılan isimler arasında yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:51
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya'da yeni otomobil satışları yüzde 30,8 düştü
    1. İspanya'da yeni otomobil satışları..
    2. CHP-İYİ Parti ittifakında yumruklu kavga
    3. Şüpheli şahıstan uyuşturucu çıktı
    4. Mersin’den Kıbrıs’a kadar yüzerek..
    5. Sırbistan'da posta yoluyla kaçakçılık..
    6. Nazilli’de yeni adli yıl törenle..
    7. Türkiye'den Avustralya'ya kargoyla..
    8. Boris Johnson'dan Çankırı'ya mektup:..
    9. Yurt dışındaki Türkler TUSAŞ'a..
    10. 'Yıldız kadro' belirlendi! Türkiye'nin..
    11. 'Merdivenlerden düştü' denilmişti!..
    12. Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin eylül..
    13. Fındıkta nem oranına dikkat
    14. Hatay’da 40 kilo eroin ele geçirildi
    15. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    16. Elazığ’da minibüs şarampole yuvarlandı..
    17. İran Dışişleri Bakanı Zarif:..
    18. TCMB döviz kurları
    19. Kahta Belediyesi çözüm merkezinden..
    20. Göztepe, Mossoro’yu açıkladı
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak