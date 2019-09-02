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"Milli takım bizim için her şeyin üstündedir"

- A Milli Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu:- "Sokakta milli sporcu olduğunuzun hissedilmesi kadar güzel bir duygu yoktur. Elimizden geldiğince bunu genç oyuncularımıza aktarmaya çalışıyoruz"- "Ülkede yeniden milli takımın izlenmesinden keyif alındığını ve bir enerjinin olduğunu hissediyoruz, bunu da devam ettirmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız"

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:11
"Milli takım bizim için her şeyin üstündedir"


İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, Türk futbolcular için milli takımın her şeyi üzerinde olduğunu söyledi.

TFF ile Turkcell arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Emre Belözoğlu, "Sokakta milli sporcu olduğunuzun hissedilmesi kadar güzel bir duygu yoktur. Elimizden geldiğince bunu genç oyuncularımıza aktarmaya çalışıyoruz. Milli takım bizim için her şeyin üstündedir. O yüzden bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biz kazandıktan sonra halkımız sokakta mutlu geziyor. Bunu da düşünen, kendisini milletine ait hisseden bir milli takım ve ailemiz var. İnşallah bu böyle devam eder. Önümüzde 2 önemli maçımız var. Sokakta insanların bize bu desteği vermesi bizim sorumluklarımızı artırsa da bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Her milli maç öncesi her Türk sporcusu için bayram havasında olur. Biz de burada olmaktan dolayı bütün oyuncu arkadaşlarımızla beraber çok mutluyuz. İyi ve sakatlığın yaşanmadığı bir kamp olmasını temenni ediyorum. Türk sporuna büyük destek veren Turkcell'in bugün bir aktivitesine katıldık. Çok mutluyuz ve onlara da Türk sporuna vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz." sözlerini kullanan tecrübeli futbolcu, "2002 Dünya Kupası'ndan başlayan bir serüven. Umarım bundan sonra da destek vereceklerdir. Türk sporunun böyle desteklere her zaman ihtiyacı var. Her milli maçta olduğu gibi yeni bir heyecan. İnşallah iyi bir kamp olur. Ülkede yeniden milli takımın izlenmesinden keyif alındığını ve bir enerjinin olduğunu hissediyoruz, bunu da devam ettirmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu, Andorra maçında forma giymesi halinde 100. milli maçına çıkacağının hatırlatılması üzerine ise şu değerlendirmede bulundu:

"Rakamlarla aram çok iyi değil ama inşallah oynayabilirsem, hoca görev verirse 100. maçım olacak. Tabii çok sakatlıklar yaşadım, milli takıma çağrılmadığım bir dönem oldu. Sayının bir önemi yok. Göğsümde bu şanlı bayrağı taşımaktan daha önemli hiçbir duygu olmamıştır. Mili takıma gelirken bazen oyuncular hak etmedikleri eleştirilere uğruyorlar ama bugüne kadar 20 senedir A Milli Takım'dayım ve hiçbir oyuncunun bu duygular dışında başka bir duyguya sahip olduğuna şahit olmadım."

Emre Belözoğlu, Avrupa'da mücadele eden Türk oyuncularla ilgili olarak ise "Ben lejyoner kelimesini çok sevmiyorum. Bizi Avrupa'da temsil eden kardeşlerimizin başarılı olması genç arkadaşlarımızı da motive ediyor. Bu herkese yansıyacak. Ne kadar oyuncu ihraç edebilirsek bundan kazançlı çıkan Türk futbolu ve ülkemiz olacaktır. Bizleri inşallah en iyi şekilde temsil ederler." değerlendirmesinde bulundu.



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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:11
  1. A Milli Futbol Takımı
  2. Emre Belözoğlu
  3. Futbol

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