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Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın İsveç ile Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

09 Kasım 2018 Cuma 14:28
Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın 17 Kasım'da Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ve 20 Kasım'da Antalya'da Ukrayna ile yapacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 24 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİ: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat
DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Özsoy, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram
ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Aytaç Kara, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Hakan Serbest, Hakan Çalhanoğlu
FORVET: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal

A Milli Takım, 12 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

İsveç karşılaşmasının hazırlıklarını dört gün boyunca bu tesiste sürdürecek A Milli Takım, 16 Kasım Cuma günü Konya'ya gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bir milli futbolcu ile birlikte maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, son çalışmasını toplantıyı takiben stadyumda saat 19.00'da yapacak.

Önce İsveç sonra Ukrayna

Türkiye ile İsveç arasında 17 Kasım Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması saat 20.00'de başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım, Ukrayna ile oynayacağı özel maç için 18 Kasım Pazar günü Konya'dan Antalya'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ertesi gün aday kadrodan bir futbolcuyla birlikte saat 18.30'da Antalya Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, toplantının ardından saat 19.00'da stadyumda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye ile Ukrayna'yı karşı karşıya getirecek özel müsabaka, 20 Kasım Salı günü saat 20.30'da başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Ukrayna maçının hemen ardından Antalya'dan İstanbul'a dönecek.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 14:28
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. A Milli Takım

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