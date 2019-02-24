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Milli sporcu "altın"a koşmak istiyor

- Milli dağ koşucusu Elif Aslan, yeniden milli takıma seçilerek Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na katılıp altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor - Milli sporcu Elif Aslan:"Balkanlarda yapılacak yarışma için milli takım seçmelerine hazırlanıyorum. Daha sonra Avrupa ve dünya yarışmaları için hazırlanacağım"- "Hedefim çok iyi bir sporcu olmak ve yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek"

24 Şubat 2019 Pazar 11:14
Milli sporcu "altın"a koşmak istiyor


KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Milli dağ koşucusu Elif Aslan, yeniden milli takıma seçilerek Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na katılıp altın madalya kazanmak istiyor.

Karabük'te yaşayan Elif Aslan, ortaokul yıllarında hızlı koştuğunu ve kondisyonunun iyi olduğunu fark eden arkadaşlarının tavsiyesi ve beden eğitimi öğretmeni Okan Özyaman'ın yönlendirmesiyle atletizmle tanıştı.

İlk yılında milli takıma seçilen Elif, dağ koşusu alanında çeşitli şampiyonalara katıldı.

Elif, milli formayı 7 kez giyerek ülkesini yurt dışında yapılan yarışmalarda temsil edip başarılar kazandı.

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitimine devam eden Elif, nisan ayında Kütahya'da yapılacak milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

Bu seçmelerde ilk 4'e girerek milli formayı 8. kez giymeye hazırlanan Elif Aslan'ın hedefi, mayıs ayında Bulgaristan'da yapılacak Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya getirmek.


- Hem ormanda hem spor salonunda çalışıyor


Milli sporcu Elif Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koşmaya arkadaşlarının tavsiyesi ve beden eğitimi öğretmenin yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Öğretmeni aracılığıyla bazı yarışmalara katıldığını ve dereceler elde ettiğini ifade eden Elif, "Bir süre sonra antrenörüm olan Okan Özyaman'ın yönetiminde yoğun bir çalışma temposuna girdim ve milli takıma seçildim. Şimdi yine Balkanlarda yapılacak yarışma için milli takım seçmelerine hazırlanıyorum. Daha sonra Avrupa ve dünya yarışmaları için hazırlanacağım." diye konuştu.

Dayanıklılık ve kuvvet üzerine çalışmalar yaptığını anlatan Elif, şunları kaydetti:

"Dayanıklılık koşularını ormanda uzun mesafe koşularıyla yapıyorum. Kuvvet çalışmamı ise spor salonlarında. Karabük'te ve bölgede şampiyonluklarım var. Türkiye 3.'sü oldum. Milli takımla katıldığım birçok yarışmada takım olarak şampiyonluk, ikincilik ve üçüncülüklerimiz var. Hedefim çok iyi bir sporcu olmak ve yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek."

Elif Aslan'ın, Atletizim Karabük İl Temsilcisi olan antrenörü Okan Özyaman da milli sporcuyu ortaokulda keşfettiklerini anlattı.

Özyaman, sporcusuna güvendiğini belirterek, "Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası için milli takım seçmelerine hazırlanıyoruz. Elif'in ilk 4'e girerek Bulgaristan'dan takım arkadaşlarıyla ülkeye altın madalya getireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:14
  1. Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası
  2. Dağ Koşusu
  3. Elif Aslan

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