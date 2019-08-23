Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda israfıyla etkin şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Her sene 1,7 milyar ekmeğin; 18 milyon tonu aşkın meyve ve sebzenin israf edildiğine dikkat çeken Palandöken, “Bu yüzden emeğimiz, paramız, enerjimiz, milli servetimiz çöpe gidiyor” dedi.

Yazın bol ve ucuz olan ürünlerin muhafaza edilip kışın tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: “Yani su akarken testiyi doldurmalıyız. Araştırmalara göre gıda israfının yıllık maliyeti yaklaşık 214 milyar lirayı buluyor. Evler gibi yeme-içme mekânları, kamu kurumlarına ait yemekhaneler ve otellerde de gıda israfı çok yüksek boyutlara ulaşıyor. Bu anlamda duyarlı ve dikkatli olmakta fayda var.”