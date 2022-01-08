  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kazakistan'daki olayları Türkiye'ye bağladılar!

Daron'a haddini Nuray bildirdi!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi çıkarması zor olur

Dr. İhsan Şenocak Kazak vatandaşlara Efendimiz'in (SAV) Hadis-i Şerifi'ni hatırlattı!

Hafızasını yitirmiş binlerce kadından Aysel Tuğluk için imza kampanyası!

Saadet Partisi sınıfta kaldı! Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, Karamollaoğlu'nu kurtarmaya çalıştı ama...

TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in Hatay Özel Gösterimi gerçekleştirildi

Şehit Eren Bülbül'ün ikiz kardeşinden duygulandıran sözler

ABD'den gelen haberin ardından altın fiyatlarında ilk tepki!

Omicron belirtisi olabilir! Ellerde morarma olursa dikkat: Acil duruma sebebiyet vereceği için...
Gündem Milli Savunma Bakanlığı'nın Sarıkamış videosu duygulandırdı
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'nın Sarıkamış videosu duygulandırdı

Milli Savunma Bakanlığı, 107 yıl önce Kars'ta Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçikleri andı. Video izleyenleri duygulandırdı

Yeniakit Publisher
2022-01-08 11:09:00 -

Milli Savunma Bakanlığı, 107 yıl önce Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçikleri andığı bir video yayımladı.

Videoda binlerce Mehmetçik'in kar üstünde yürüdüğü görüldü.

"Şehitler ölmez, Vatan bölünmez"

 Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Binlerce can sonsuz oldu, Acısı yüreğimizde sönmez. Vatan için, namus için, Çıkılan bu yoldan dönülmez. Şahit olsun dağlar, şahit olsun taşlar, Şehitler ölmez, Vatan bölünmez. Sarıkamış'ta şehit düşen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay