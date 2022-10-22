Milli Savunma Bakanlığı'ndan nefes kesen "ATAK" paylaşımı
Resmi sosyal medya hesabından ATAK Helikopterlerinin görüntülerini paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "En zorlu bölgelerde bile ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sosyal medya hesabından ATAK Helikopterlerinin sahada kullanıldığı görüntülerin yer aldığı bir video klip yayımladı.
Yapılan paylaşımda, "Saklandıkları deliklerde kendilerini güvende zanneden teröristler, yerli ve milli gücümüz ATAK helikopterlerinin sesini duyduğu anda kaçışın imkansız olduğunun farkına varır. En zorlu bölgelerde bile 'ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır" ifadelerine yer verildi.