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Aktüel Milli Savunma Bakanlığından, Gürcistan ordusuna zırhlı iş makinesi ve özel otobüs desteği
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığından, Gürcistan ordusuna zırhlı iş makinesi ve özel otobüs desteği

Yeniakit Publisher
2020-11-27 18:15:14 -
Milli Savunma Bakanlığından, Gürcistan ordusuna zırhlı iş makinesi ve özel otobüs desteği

TİFLİS (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına 35 BMC Neocity 8,5 metrelik dizel otobüs, 12 zırhlı iş makinesi ve çeşitli aparatlar hibe etti.

Türkiye ve Gürcistan hükümetleri arasında imzalanan Askeri-Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde Gürcistan Savunma Bakanlığı ile Hidromek Hidrolik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan sözleşme uyarınca Milli Savunma Bakanlığı tarafından Gürcistan'a zırhlı iş makineleri, otobüsler ve çeşitli aparatlar hibe edildi.

Başkent Tiflis'e yakın Vaziani askeri üssünde düzenlenen teslim törenine, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Giorgi Matiashvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Askeri Ataşe İkmal Albay Burak Altıner, Askeri Ataşelik yetkilileri Deniz Yarbay Fatih Bali, Muhabere Binbaşı Zafer Etik ve Hava Piyade Yüzbaşı Deniz Küçük ile diğer yetkililer katıldı.

Bakan Garibaşvili, yaptığı konuşmada Türkiye'nin, Gürcistan ordusuna 35 özel otobüs ile 12 zırhlı iş makinesini hibe ettiğini belirterek, "Bu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki son derece başarılı iş birliğin güzel bir örneği." dedi.

Teslim alınan hibe paketinin değerinin 5 milyon dolar civarında olduğuna dikkati çeken Garibaşvili, "Ben, Türkiye'de resmi ziyarette bulunduğumda orada 20 milyon dolarlık hibe anlaşması daha yaptık. Söz konusu anlaşma da gelecek yıl yürürlüğe girecek." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Yazgan da konuşmasında, "Türkiye, Gürcistan'ın savunma imkanlarının artmasına ve NATO'yla entegrasyonuna somut destek vermekte." ifadesini kullandı.

Yazgan, Gürcistan ordusunun, NATO standartlarına uyumunun artırılması için gelecekte de bu ülke ile ikili iş birliğini sürdüreceklerini dile getirdi.


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