Milli Savunma Bakanlığından asker ailelerine özel birim

Yönetmelik kapsamında giriş ve çıkışlar 2. Ordu Komutanının iznine tabi tutuldu. Gerekmedikçe personel ve asker hareketleri en aza indirildi.

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı harekat alanlarında yoğun bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri düzenlendi. Gerçekleştirilen görevlerde bulaşma riskini en aza indirecek eylem stilleri belirlendi.

Operasyon bölgesinden ülkeye giriş yapacak personelin 14 gün gözetim altında tutulması ve ardından ülkeye giriş ve sağlık kontrolü yaptırılmasına yönelik tedbirler alınmıştır. Suriye'den gelen araçların treylere monteli KBRN temizleme sistemi ile ülkeye tedarik edilmek üzere dezenfekte edilmesi için KBRN ekipleri görevlendirildi.

Suriye'deki birliklere termometreler ve koruyucu sağlık ekipmanları, harekat alanına mobil banyo ve çamaşır üniteleri gönderildi.

Gemilere izolasyon önlemleri uygulandı, pilotlar vardiyalı çalıştı

Bunların yanı sıra kuvvet komutanlıkları da bazı özel tedbirler alarak bu başarıya katkıda bulunmuştur. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 21 Mart itibarıyla öncelikli olarak muharebe gemilerinin ana üsleri dışındaki limanlara aktarılması yoluyla etkin izolasyon önlemleri uygulandı.

Başta pilotlar olmak üzere kritik personelin ve özel uzman personelin kuvvet komutanlıklarında vardiyalı olarak çalışabilmesi için önlemler alındı. Kuvvet komutanlarına ait savaş silahı araç ve gereçleri, personelin temas kurduğu yerler ve ortak alanlar düzenli olarak dezenfekte edildi.

Milli Savunma Bakanı Akar: Tedbirlerimizden ödün vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkenin bütünlüğü ve bütünlüğü milletin güvenliği için operasyonlar sürdürürken bir yandan da koronavirüs salgınının kışlaları etkilemesini engellemeye çalıştıklarını belirtti.

Bu konuda ciddi tedbirler alındığını ve titizlikle uygulandığını belirten Akar, şunları söyledi:

"Tedbirlerimizden ödün vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mücadelemiz temizlik, maske, mesafe kuralı kapsamında devam ediyor. Gemilerimizde ve uçaklarımızda tüm birliklerimizde görev yapan personelimiz bizim için çok önemli. Salgın birliklerde yayılırsa telafi etmek mümkün değil. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yedeği yok. Gemilerimiz, uçaklarımız, tugaylarımız. Yedeği yok. Bu yüzden çok dikkatliyiz. "