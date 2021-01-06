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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral Özsert'in acı günü
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral Özsert'in acı günü

Yeniakit Publisher
2021-01-06 15:07:53 -
Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral Özsert'in acı günü

GAZİANTEP (AA) - Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İrfan Özsert'in babası Hayri Özsert, son yolculuğuna uğurlandı.

Özsert’in bir süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören babası Hayri Özsert (87), hastanede yaşamını yitirdi.

Hazreti Ali Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özsert'in cenazesi, Nizip Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Namaz sonrasında Korgeneral Özsert, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ve kuvvet komutanlarının çelenk göndererek taziye dileklerini ilettiği cenaze namazına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osma, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile diğer ilgililer katıldı.

6 çocuk babası olan Hayri Özsert'in, daha önce ilçede nüfus müdürü olarak görev yaptığı bildirildi.

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