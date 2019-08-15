Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yedek subay alımları ne zaman? Er erbaşlar celp dönemleri

Askerlik sisteminin yenilenmesinden sonra binlerce asker zorunlu 6 ay askerlik süresini tamamladıktan sonra isteyenler terhis olmuştu. Yeni askerlik sistemi çerçevesinde yedek astsubay ve subaylık pozisyonlarında askeri alımlar devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tarafından alımlara yönelik celp dönemi ve tarihi ile ilgili de açıklamalar geldi. Peki yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için celp dönemi ne zaman? MSB yedek subay alımları ne zaman? Yedek subay celp dönemi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde MSB ASAL tarafından yayınlanan duyuruda Kasım 2019’da kimlerin silah altına yatacağı açıklanmıştır. Yapılan açıklamaya göre “Kasım 2019 sınıflandırma döneminde yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 20 Ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıranlar, erken sevk müracaatında bulunan ve başvurusu kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, daha önceki celp dönemlerinden bakaya olanlar alınacaktır” şeklinde bir açıklama yapılmıştır.

Celp dönemi sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 Ağustos 2019 tarihine kadar askerlik şubesinden ya da e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiren adaylar için Kasım 2019 Celp dönemi sonuçları da 23 Eylül’de açıklanacak. Buna göre yedek astsubaylar da 1 Kasım’da silah altına alınacak. Er/erbaşlar, birinci celp döneminde 1 Ekim, ikinci celp döneminde 1 Kasım ve üçüncü celp döneminde olanlar ise 2 Aralık 2019’da silaha altına alınacaktır.

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