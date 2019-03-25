Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı son dakika 2019 İŞKUR MSB başvuruları

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı, Milli Savunma Bakanlığı 600 işçi alımı yapacağını duyurmasıyla birlikte MSB işçi alımlarına başvurmak isteyen vatandaşlar MSB sürekli işçi alım başvuru tarihini ve başvuru şartlarını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı son dakika sürekli işçi alım ilanı yayınladı. MSB 2019 sürekli işçi alım başvuruları 22-29 Mart tarihleri arasında yapılacak.

2019 İŞKUR MSB en az ilkokul mezunu 600 personel işçi alım başvuru şartları ve MSB kura başvuru ekranı kadro dağılımı... 2019 yılında MSB Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde personel alım ilanı yayınlamıştı. MSB'nin yayınladığı ilanda farklı kadrolarda alınmak üzere işçi alımı yapılacağı belirtildi. Toplamda 600 işçi alımı için yayımlanan duyurunun ardından başvuru ekranı açıldı kadro dağılımı belli oldu. Farklı branşlara yapılan personel alımında , başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması istendi. İlana başvuru yapan adaylar arasından seçimler kura ile yapılacak. İşte 2019 İŞKUR MSB en az ilkokul mezunu 600 personel işçi alım başvuru şartları.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sürekli işçi alım ilan detayları:

1. Milli Savunma Bakanlığına bağlı İstanbul, İzmir ve Gölcük Tersanesi Komutanlığı işyerlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 600 (altı yüz) daimi işçi alınacaktır.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik hükümleri gereğince, işçi alım ilanı Türkiye İş Kurumu internet sitesinde yayımlanmakta olup ilana başvuracak adayların, 25-29 Mart 2019 tarihleri arasında başvurularını Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapmaları gerekmektedir.

3. Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı işyerlerine şahsen ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4. Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilinecektir.