  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Flaş gelişme! CHP'de 40 il başkanı istifa ediyor

Rakamlarla cevap! Tevfik Göksu İmamoğlu’nun maskesini indirdi

Semt pazarları mı süper marketler mi? Neredeyse yarı yarıya daha ucuz!

Ukrayna-Rusya savaşının en korkunç görüntüsü! O anlar kaydedildi! Kanınız donacak

Engelli çocukla dalga geçti, babasını da kafasına odunla vurup öldürdü

Bursa'da 400 metrekarelik alanda yapıyor! Paraya para demiyor! Her yerden sipariş yağıyor

Yüzyıllardır aranıyordu! Ağrı Dağı'nda heyecanlandıran haber geldi... Dünyanın gözü bir anda buraya çevrildi

Aralarında Türkiye var mı? Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı

Sahte diploma dolandırıcılığı yapan şebekeye ulaşıldı! Tıp fakültesi 40 bin TL, hukuk...

24 trilyon dolarlık dev hazine! Topraktan petrol, altın, elmas ve bakır fışkırıyor
Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan sınırında hareketli anlar
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan sınırında hareketli anlar

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 17:13:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan sınırında hareketli anlar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut Kartalları'mız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Akar: S-400 yerinde ve kullanılmaya hazır
Milli Savunma Bakanı Akar: S-400 yerinde ve kullanılmaya hazır

Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar: S-400 yerinde ve kullanılmaya hazır

Bakan Akar'dan Pençe Kılıç Hava Harekatı açıklaması
Bakan Akar'dan Pençe Kılıç Hava Harekatı açıklaması

Gündem

Bakan Akar'dan Pençe Kılıç Hava Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23