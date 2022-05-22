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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Taciz ateşi açan teröristler öldürüldü
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Taciz ateşi açan teröristler öldürüldü

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 11:30:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Taciz ateşi açan teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

Ahmet K.

Demek ki ecelleri gelmiş. RABB'İM memleketimizi bunlardan ve bunlar gibi HAİNLERDEN muhafaza etsin...

İbrahim Alkılıç

Her zaman askerimize ateş açıyor, her seferinde onar, onbeşer geberiyorlar. Bunlar öleceğini bildiği halde bunu niye yapar? Türk askerine saldırmak bir çeşit intihar, bunu bilmesi lazım. Tahminim cahil çoluk çocuğun eline silahı verip tetiği cektiriyorlar. Zavallılar bilmiyor ki, beş dakika sonra ölecek. Ahmak bunlar, ahmak.
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