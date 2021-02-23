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Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist öldürüldü
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 terörist, Hava Kuvvetlerince etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 18:52:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) son dakika açıklaması geldş.

Açıklamada "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

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