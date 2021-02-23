Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 terörist, Hava Kuvvetlerince etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) son dakika açıklaması geldş.
Açıklamada "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.