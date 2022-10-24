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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 12:07:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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