Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Esed rejimine bağlı unsurlar ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’ın güneydoğusunda devam eden keşif sırasında Esed rejimine bağlı olduğu iddia edilen 18 kişinin sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir" denildi.