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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist öldürüldü

Milli savunma Bakanlığı devam eden operasyonlar kapsamında Diyarbakır’da 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 07:23
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 07:23
  1. Diyarbakır
  2. pkk

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