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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 22:38:00 -
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Derecik ilçesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli Teğmen Halis Keskin'in Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralandığı, hızla hastaneye sevk edilip tedavisine başlandığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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