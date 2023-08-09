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Gündem Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler LGS ikincisi Elazığlı Muhammet'i kabul etti
Gündem

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler LGS ikincisi Elazığlı Muhammet'i kabul etti

Yeniakit Publisher
2023-08-09 15:15:00 -
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler LGS ikincisi Elazığlı Muhammet'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaylada ailesi ile birlikte hayvancılık yaparken ders çalışıp girdiği LGS'de Türkiye ikincisi olan Elazığlı 14 yaşındaki Muhammet Halil Yazar ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Elazığ'ın 2 bin 500 rakımlı Akdağ’ın yaylasında ailesiyle birlikte hayvancılık yapan ve Liselere Geçiş Sınavında (LGS) Türkiye ikincisi olmayı başaran 14 yaşındaki Muhammet Halil Yazar ile bir araya geldi.

Bakan Yaşar Güler, Muhammed Halil Yazar’ın sınavda ortaya koyduğu başarı öyküsünü kendisinden dinleyerek, Yazar’a başarılarının devamını diledi.

Milli Savunma Bakanlığındaki kabulde, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay ve Muhammet Halil Yazar’ın babası Yücel Yazar da yer aldı.

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