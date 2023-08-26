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Gündem Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan'da!
Gündem

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan'da!

Yeniakit Publisher
2023-08-26 17:06:00 -
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan'da!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığındaki heyet resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a gitti.

Bakan Güler’i Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer karşıladı.

Güler’in Bakü ziyaret kapsamında Türkiye ve Azerbaycan arasında askeri iş birliği perspektifleri, bölgesel güvenlik ve ortak çıkarları ilgilendiren konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.


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