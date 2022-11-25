Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Kılıç Hava Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kılıç Hava Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Akar, "Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" dedi.

Hulusi Akar, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman ordumuz nerede olursa olsun, tehlike nereden gelirse gelsin, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlama azim ve kararlılığındadır. 19 Kasım'da başlatılan Pençe Kılıç Harekatı da bu kararlılığımızı göstermiştir. Sınırlarımızın ötesinden hedef gözetmeksizin sivil yerleşim yerlerine alçakça saldırılar düzenleyen terör unsurlarına yönelik düzenlenen bu harekat kapsamında teröristlere yönelik belirlenen hedefler ateş altına alınmış, örgüte ait çok sayıda barınak, sığınak, tünel depo ve karargahlar tam isabetle imha edilerek Pençe Kılıç Harekatında toplam 326 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin inleri başlarına yıkılarak ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kast eden hainlere büyük darbe vurulmuştur. İcra edilen tüm operasyonlarımız Birleşmiş Milletler şartının 51'inci maddesinde belirtilen uluslararası hukuka uygun. Komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı sadece terör unsurları hedef alınarak dini ve etnik kökenine bakılmaksızın, tarihi, dini, kültürel dokular, hastaneler, sivil alt yapı ile çevrenin güvenliğine ve korunmasına da hiçbir ordunun göstermediği kadar azami dikkat ve hassasiyet gösterilerek icra edilmektedir. Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir"