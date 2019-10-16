Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'asker selamı' Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katıldı. Bakan Akar, salona girişinde asker selamı verdi.

TBMM Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katıldı. Bakan Akar, salona girişinde asker selamı verdi.

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