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Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Anneler Günü mesajı
Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Anneler Günü mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Akar mesajında "Baş tacımız olan kıymetli annelere en yüksek saygıyı ve en derin sevgiyi göstermeli, daima onların yanında olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 14:57:00 -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Anneler Günü mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı mesajla tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Bakan Akar, mesajında, annelerin hayattaki ilk rehber olduğunu ve geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için her türlü gayreti gösterdiğini vurguladı. Akar, sevgi, şefkat ve fedakarlığın sembolü olarak nitelendirdiği annelerin gününü en içten duygularıyla kutladığını belirtti.

Toplumun temeli olan aile müessesesinin yaşatılmasında üstlendikleri görev ve sorumlulukların yanı sıra geleceğin teminatı olan çocukların milli ve manevi değerlere sahip, çalışkan ve idealist nesiller olarak yetiştirilmesinde de en büyük payın annelere ait olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Bu nedenle baş tacımız olan kıymetli annelere en yüksek saygıyı ve en derin sevgiyi göstermeli, daima onların yanında olmalıyız. Anneler Günü vesilesiyle vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliği için kahramanca mücadele ederken şehit ve gazi olan kahramanlarımızın anneleri başta olmak üzere şu anda karada, denizde ve havada zorlu arazi ve iklim şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan tüm silah ve mesai arkadaşlarımın kıymetli annelerine şükranlarımı sunuyorum. Tüm annelerin Anneler Günü'nü bir kez daha kutluyor, kendilerine sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde huzur dolu bir ömür diliyor, ebediyete intikal etmiş tüm annelerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum."

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Yorumlar

GEDİKLİ

BEN BU İNSANI SEVİYORUM. ALLAH ONU BAŞIMIZDAN VE ORDUMUZUN BAŞINDAN EKSİK ETMESİN. İYİKİ VARSIN SAYIN AKAR PAŞAM.
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