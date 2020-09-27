  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:51:06 -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'den kritik uyarı! 'İstihbarat aldık' deyip duyurdu: Ermenistan'dan savaşa hazırlanıyor
Dünya

Aliyev'den kritik uyarı! 'İstihbarat aldık' deyip duyurdu: Ermenistan'dan savaşa hazırlanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurduğunu belirterek “İstihbarat bilgimiz var. ..
'Mucize Doktor' dizisinde 'pes' dedirten skandal!
Medya

'Mucize Doktor' dizisinde 'pes' dedirten skandal! "RTÜK’e şikayet edin" çağrısı...

Skandal dizilerin ekranlara yansıtıldığı FOX TV’de yayınlanan ‘Mucize Doktor’ adlı dizide, çekimlerin hastanede yapılmasına rağmen koronavir..
İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı
Siyaset

İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultayı’nda ortaya çıkan 'liste' tartışmaları hızla sürüyor... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, so..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı