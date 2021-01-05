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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a "görüşme" çağrısı:
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a "görüşme" çağrısı:

"(Yunanistan'la) Görüşmeler çerçevesinde gerçekten sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" - "Bir taraftan istikşafi görüşmelerin, diğer taraftan güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmelerin başlamasını, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın NATO Genel Sekreteri'nin yaptığı görüşmeler sonundaki ayrıştırma görüşmelerinin başlamasını bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:09:09 -
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a "görüşme" çağrısı:

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sorunların çözümüne yönelik Yunanistan ile yapılan görüşmelerin yeniden başlamasından yana olduklarını belirterek, "Görüşmeler çerçevesinde sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Akar, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'u, Milli Savunma Bakanlığında kabul etti.

Akar, AA muhabirinin görüşme öncesinde, Ege ve Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmelere yönelik değerlendirmesini sorması üzerine, Türkiye'nin başından beri Doğu Akdeniz'deki politikasının açık ve net olduğunu vurguladı. Bakan Akar, şunları söyledi:

"İlk günden itibaren her vesileyle tekrar tekrar ifade ettiğimiz gibi biz uluslararası hukuktan yanayız. Uluslararası hukukun, ikili anlaşmaların uygulanmasını istiyor, bekliyoruz. Bu konuda iyi komşuluk ilişkilerine çok önem veriyoruz. Bütün sorunların görüşmeler, konuşmalar yoluyla çözülmesi gerektiğine, siyasi çözümler bulmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunu da her vesileyle dile getiriyoruz. Bugüne kadar yapılan çalışmalar çerçevesinde birçok konu gündeme geldi. Bunların sistematik şekilde tartışılması, konuşulması için bir taraftan istikşafi görüşmelerin, diğer taraftan güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmelerin başlamasını, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın NATO Genel Sekreteri'nin yaptığı görüşmeler sonucunda kararlaştırılan ayrıştırma görüşmelerinin de başlamasını bekliyoruz. Bunlar bizim için önemli. Görüşmeler çerçevesinde gerçekten sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz."

Doğu Akdeniz'deki barış ve çözüme katkılarından dolayı Almanya'ya teşekkür eden Akar, "Çok ciddi katkılar sağlandı. Bu katkıların devamını bekliyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemlerin de objektif şekilde değerlendirilmesini tüm üçüncü taraflardan beklediğimizi de ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz ise gerginliğin bir an önce çözülmesini beklediklerini belirterek bunun için de en iyi yolun karşılıklı görüşmeler olduğunu dile getirdi.

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