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Milli Savunma Bakanı Akar Şırnak’ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak’a geldi.

19 Mart 2019 Salı 18:04
Milli Savunma Bakanı Akar Şırnak’ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak’a geldi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığına geldi. Tümen komutanlığında 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Tugayı Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile görüştü. Ardından Şırnak Valiliğini ziyaret eden Bakan Akar’ı Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve kurum müdürleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Akar, valilik makamında bir açıklamada bulundu. Milli Savunma Bakanı Akar, “Umudumuz dileğimiz önümüzde yapılacak olan seçimin güvenlik ve huzur içinde yapılacağına hiçbir şüphemiz yok. Ülkemize ve Şırnak’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şırnaklı kardeşlerimizin huzur ve güven içinde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’a ve arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çok güzel işler yaptılar. Şırnak’ın her yerinde çalışmalar var. Her yerinde binalar, yollar, okullar, Şırnak çok suratla değişmektedir. O olumsuz günleri geride bıraktılar. Artık herkesin ileriye umutla baktıklarını görüyoruz. Gençlerimiz, halkımız, esnafımız, büyük bir coşkuyla, büyük bir dayanışma içerisinde gayretlerini sürdürüyorlar. İnşallah önümüzdeki günler daha güzel olacak. Güvenliği de tam olarak görmek bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Biz burada silahlı kuvvetler olarak Doğu’da, Güneydoğu’da, Suriye’nin kuzeyinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bizim tek gayemiz var. Tek hedefimiz var. Sadece ve sadece teröristlerdir. Bazı alçaklar, bazı hainler bunları çarpıtmaya çalışıyorlar. Bunlar büyük bir alçaklıktır. Büyük bir şerefsizliktir. Öyle bir şey söz konusu değildir. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Teröristlerle mücadelede arkadaşlarımızla birlikte, Mehmetçikler emir komutayla yaptığı çalışmalarla milletimizi, ülkemizi, Kürt kardeşlerimizi bu terör belasından kurtaracaktır. Yapılan çalışmanın özü ve esası budur. Gece gündüz demeden ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içerisinde olan Mehmetçik çalışmalarını sürdürüyor. Biliyorsunuz geçenlerde Hakurk bölgesinde sızma girişimi oldu. Biri gri listede olmak üzere 12 teröristi etkisiz hale getirildi. Büyük bir kahramanlık örneğidir. O hainleri geldikleri yere gömdüler. 2 şehidimiz var. Bu arkadaşlarımız büyük bir cesaretle, kahramanlıkladurdurdular. Şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Ve sonunda bu terör belasından ülkemizi kurtaracağız. Bunda kararlıyız. Bunu da başaracağız” dedi.


Bakan Akar daha sonra Şırnak Sanat Sokağında esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinledi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 18:04
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