Milli Savunma Bakanı Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz Channel 4 televizyonuna son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Akdeniz hidrokarbon aramaları için, Türkiye'nin kendi kıtasında daha önce olduğu gibi tamamen teknik alanda yaptığını, bilimsel çalışmalar yaptığını ifade eden Akar, "Bunu kendi hakkımız çerçevemizde kullanıyoruz. Bunu daha önce Oruç Reis gemimizle yaptık, yapıyoruz. Bu bizim haklarımızı kullanmamızın bir uzantısı. Şu anda Oruç Reis planları çerçevesinde ilgili bakanlık tarafından ikmal ve bakım için limana götürüldü ama Aynı zamanda diğer gemilerimiz de kendi bölgelerinde çalışmaya devam ediyor. ”ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin başından bu yana diyalogtan yana çaba sarf ettiğini bildirildi. Ancak Türkiye'de hukukun üstünlüğünü ve haklarını kullanmaya devam edeceğini belirten Akar, şunları söyledi:

"Bay Macron kendi sorunlarını örtmek için bir dizi rol üstleniyor. Binlerce kilometreden geliyor ve Doğu Akdeniz'de kendisi için bir rol üstlenmeye çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Haklarımızı, yasalarımızı koruyoruz. ve komşumuz Yunanistan ile görüşmeye ve diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu her zaman ifade ettik, diğer yandan yaptırımlardan çeşitli şekillerde sık sık bahsetmek de tehdit edici bir dildir, gerilimi arttırmaktan başka bir şey yapmaz. Bunların bilinmesi ve görülmesi gerekiyor. Burada hukuka değil, evrensel hukukun tüm kurallarına uymalıyız. Bay Macron bu olaylara benzin döküyor. sorun burada. Napolyon rolünü almaya çalışıyor ama hepimiz buna gücünün yeterli olmadığını görüyoruz. "

Meis'inde aralarında olduğunu belirten Akar, "Bu uluslararası hukukun ve ülkeler arası anlaşmaların ihlali değil nedir? Bu nedir, bize tehdit değil mi? Bu iyi komşuluk ilişkilerine darbe değilmi? Yunan "Komşularımız haklarından bencilce bahsederler. Bize hiçbir şekilde hak tanımama eğilimi var. Bunun olması mümkün değil. Haklarımızı, hukuk çerçevesinde ortaya koyuyor ve bunlara tekrar tekrar saygı duyulmasını bekliyoruz.

Akar, Türkiye'nin sorunlarının uluslararası hukuka uygun olarak, NATO Karargahı'nda Türk ve Yunan askeri heyetleri arasındaki görüşmelerde çözüme kavuştuğunu belirterek, "NATO Genel Sekreteri toplantı istediği için önce 'evet' bizdik. Bu görüşmeler, toplantılar Sonunda dördüncüsü yapıldı. şimdi yine Yunan komşularımız isteksiz davranıyorlar ve bazı ön koşullar koyarak bu sorunları yavaşlatıyorlar. Bu görüşmelerin gerçekleşmesini sonuna kadar destekliyoruz. "diye konuştu.

Türkiye'nin her zaman diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerinden bahsettiğini belirten Akar, şunları söyledi:

"Ama siz haklarımızı ihlal ederseniz ama çiğnemezseniz, oldu bittiye izin vermeyeceğiz diyoruz. Bu hiçbir şekilde tehdit olarak yorumlanmamalıdır. Hiçbir şekilde emperyalist bir rüyada değiliz, biz burada hukuk sistemimizi sürdürüyoruz.Türkiye Cumhuriyeti'nin 780 bin kilometrekarelik alanından 83 milyon insanımız görülmeli ve anlaşılmalı.Özellikle üçüncü şahıslar, ülkeler bunu objektif ve objektif olarak görmeli, anlamak gerçekten çok basit Tarafsız bir şekilde bakıldığında sorun hallolur? Gerçekten diyalog, diplomasi istiyoruz. Hiçbir provokasyon olmaksızın kendi başımıza buluşmak, tartışmak ve sorunlarımızı çözmek istiyoruz. iki medeni komşu olarak diyalog, diplomasi yoluyla sorunlarımızdan bahsedin. Bunu çözmeye çalışıyoruz. "